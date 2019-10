Rossi "ok giro secco, meno ritmo gara"

ROMA, 4 OTT - "E' stata una giornata positiva perché tutti i piloti Yamaha sono al top, forti e veloci. Soprattutto quando abbiamo montato le gomme più morbide per il time attack la moto ha funzionato molto bene". Valentino Rossi appare soddisfatto al termine della prima giornata di libere sul circuito di Buriram. "In termini di ritmo gara abbiamo sofferto un po' di più - ha però evidenziato - I nostri avversari sono molto forti, quindi per la gara dobbiamo lavorare, soprattutto per fare la scelta giusta delle gomme, sia all'anteriore che al posteriore. Ma sul giro secco siamo veloci". "Abbiamo ancora alcuni punti in cui possiamo migliorare, ma sono abbastanza contento. Abbiamo fatto un buon lavoro oggi e per domani ci sono opportunità per migliorare ulteriormente - le parole di Maverick Vinales - C'è un margine per noi nel settore 2. Oggi ho usato la gomma che pensavo avesse il massimo potenziale, sicuramente domani faremo un altro passo".