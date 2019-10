Pallavolo, Italia batte Argentina 3-2

ROMA, 4 OTT - Arriva il primo successo per la Nazionale Italiana nella World Cup di pallavolo che si disputa in Giappone. Questa mattina a Fukuoka i ragazzi del ct Gianlorenzo Blengini hanno vinto 3-2 (26-28, 17-25, 25-12, 25-18, 15-10) contro l'Argentina al termine di un match durante il quale, sotto 2-0, sono stati bravi a ribaltare completamente la situazione e a invertire l'inerzia di una gara che a un certo punto sembrava davvero compromessa. Momento di svolta della partita è stato il terzo set quando Blengini ha effettuato un paio di cambi in formazione e i suoi uomini sono decisamente migliorati al servizio e a muro scrollandosi di dosso incertezze e paure e riuscendo ad esprimersi su livelli a loro decisamente più consoni. Il finale è stato così un primo importante successo in una manifestazione iniziata sottotono. Domani l'Italia torna in campo contro la Tunisia."Sono molto felice per come sia maturata questa vittoria, ha detto Blengini.