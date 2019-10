Motogp, Vinales domina seconde libere

ROMA, 4 OTT - Immediato ritorno in pista, e sesto miglior tempo, per Marc Marquez dopo la brutta caduta nella prima sessione di prove libere del gran premio di motogp di Thailandia. La seconda sessione di libere è stata dominata dal pilota francese Fabio Quartararo in sella a una Yamaha Petronas che ha fatto il miglior tempo in 1:30.404. Secondo miglior tempo per Maverick Vinales staccato di appena 193 millesimi, terzo Franco Morbidelli a 221 millesimi. Quinta posizione per Valentino Rossi (+329), preceduto dall'australiano Jack Miller (+294). Il campione del mondo Marquez ha fermato il cronometro con un +487 millesimi rispetto a Quartararo, Andrea Dovizioso è ottavo staccato di 623 millesimi.