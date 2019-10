Motogp, Vinales domina seconde libere

ROMA, 4 OTT - Il pilota francese Fabio Quartararo in sella a una Yamaha Petronas ha fatto il miglior tempo (1:30.404) nella seconda sessione di prove libere in vista del gran premio di motogp di Thailandia in programma domenica. Secondo miglior tempo per Maverick Vinales staccato di appena 193 millesimi, terzo Franco Morbidelli a 221 millesimi. Quinta posizione per Valentino Rossi (+329), preceduto dall'australiano Jack Miller (+294). Sesto il campione del mondo Marc Marquez (+487), tornato prontamente in pista dopo la brutta caduta rimediata nella prima sessione di libere. Andrea Dovizioso è ottavo staccato di 623 millesimi.