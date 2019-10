Motogp, Vinales prevale in prime libere

ROMA, 4 OTT - E' stato lo spagnolo Maverick Vinales, pilota della Yamaha e compagno di scuderia di Valentino Rossi, il più veloce nella prima sessione di prove libere sul circuito dove domenica si correrà il gran premio di motogp di Thailandia. Vinales ha preceduto il francese Fabio Quartararo e il campione dle mondo Marc Marquez, che poi è stato protagonista di una spettacolare caduta, senza per fortuna riportare conseguenze. Quarto miglior tempo per Andrea Dovizioso, sesto per Rossi.