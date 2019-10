Europa League: Wolfsberg-Roma 1-1

GRAZ (AUSTRIA) - Wolfsberg e Roma 1-1 in una partita del gruppo J di Europa League. Nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, la Roma va via da Graz con un solo punto dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol fortunoso di Spinazzola. I giallorossi di Fonseca, che tra infortuni e riposi fa ricorso ad un sostanzioso turnover lasciando in panchina i pezzi da novanta come Dzeko e Kolarov, si fanno raggiungere ad inizio ripresa da un bel gol di Liendl, facilitato da un errore proprio dell'esterno romanista autpre dell'1-0. Gli uomini di Fonseca poi ci provano fino alla fine ma il risultato di 1-1 non cambia.