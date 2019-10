Accordo Ics-Ali-Leganet per territorio

ROMA, 3 OTT - Promuovere e valorizzare le opportunità finanziarie a supporto degli enti locali per sostenere il sistema Sportivo e Culturale del Paese. È questo l'obiettivo che si prefigge il protocollo d'intesa firmato ieri tra l'Istituto per il Credito Sportivo, Ali-Autonomie Locali Italiane e Leganet all'interno del Giardino Petroselli, durante la seconda giornata del Festival delle Città. A siglare l'accordo il Presidente Ics, Andrea Abodi, quello di Ali, Matteo Ricci e il numero uno di Leganet, Alessandro Broccatelli: "Questo accordo non rappresenta un protocollo d'intesa ricco solo di buoni propositi - le parole del presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi - ma uno strumento di lavoro quotidiano che verrà poi misurato negli effetti anno dopo anno". All'accordo aderiscono oltre 1500 enti territoriali tra Comuni, Province e Regioni e prevede la concessione, ai Comuni e agli Enti associati ad Ali che intendano realizzare nel proprio territorio interventi di carattere sportivo, di mutui agevolati.