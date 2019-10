Malagò: Doveroso rinvio Brescia-Sassuolo

MILANO, 3 OTT - Giovanni Malagò considera "doveroso" rinviare Brescia-Sassuolo per la morte del patron del club emiliano, Giorgio Squinzi. Il presidente del Coni, pur riconoscendo che la decisione spetti solo alla Lega A, ricorda Squinzi come "un gentiluomo di altri tempi" ed esprime "profonda tristezza" per la sua scomparsa. "Rinviare la gara - aggiunge Malagò, a margine della presentazione dei campionati femminili di pallavolo - sarebbe legata alla volontà di partecipazione al lutto dei giocatori. Lo avevamo appena insignito della Stella d'oro per il merito sportivo. Lo sport per lui deve avere un forte sentimento di gratitudine, aveva un incredibile attaccamento allo sport. Il suo amore parte dal ciclismo, ma guardate cosa è riuscito a fare al Sassuolo, come azionista e sponsor. Esprimo le condoglianze alla famiglia da parte di tutto il mondo dello sport".