Mondiali di atletica: tocca alla 4X100

ROMA, 3 OTT - Domani, ai Mondiali di atletica a Doha, toccherà alla batteria della staffetta. Un appuntamento che segna il ritorno in pista di Filippo Tortu, che gareggerà con Eseosa Desalu, Marcell Jacobs e Davide Manenti nella 4X100. "Sono soddisfatto della gara individuale, ma il mio obiettivo prima della partenza era ottenere due finali - le parole di Tortu -: due anni fa non eravamo nemmeno qualificati per i Mondiali a Londra e abbiamo iniziato un percorso con il prof. Di Mulo che ci sta portando a risultati importanti, come dimostrato in maggio a Yokohama. Siamo consapevoli di poter puntare alla finale. Sicuramente Stati Uniti e Gran Bretagna le favorite; anche il Giappone è una squadra da battere". La composizione del quartetto - come ha spiegato il responsabile della velocità, Filippo Di Mulo - è la stessa delle World Relays di Yokohama, a maggio, quando gli azzurri ottennero il secondo tempo italiano di sempre, con 38"29. Resta però un punto interrogativo su Desalu che sta recuperando da un affaticamento muscolare.