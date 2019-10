Moto: Marquez, lavoro per vincere

ROMA, 3 OTT - "Cercherò di approcciarla nel solito modo, sapendo che può essere speciale, ma anche che se non sarà qui avrò altre quattro possibilità. Proverò a spingere dall'inizio alla fine, con l'obiettivo di preparare al meglio il weekend e lottare per la vittoria". In Thailandia può conquistare l'ottavo titolo mondiale, ma Marc Marquez promette di non cambiare metodo nell'affrontare la gara in cui gli basterà ottenere due punti più di Andrea Dovizioso per laurearsi campione.