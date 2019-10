Moto: nel 2020 Rossi cambia capotecnico

ROMA, 3 OTT - Un nuovo capotecnico per Valentino Rossi nel 2020. Sarà lo spagnolo David Munoz, attualmente al fianco di Nicolò Bulega nello Sky Racing team di Moto2. Lo ha annunciato lo stesso pilota, durante la conferenza stampa in Thailandia. "Dopo Misano ho parlato con Silvano (Galbusera, ndr). Volevamo provare a cambiare qualcosa perché in questa fase la Yamaha è un po' ferma. Lui vuole continuare a lavorare con la Yamaha provando a fare qualcosa che gli porti meno stress e gli permetta di essere più tempo a casa - ha spiegato Rossi - Allo stesso tempo con il team volevamo provare qualcosa di nuovo per cercare miglioramenti. Così Galbusera potrà rafforzare il test team e io avrò come capotecnico David" che nel 2018 ha lavorato nel team VR46 che ha vinto il Mondiale Moto2 con Bagnaia. "Non ha esperienza in MotoGP, ma è molto giovane, ha belle idee". "Il mio futuro? Molto dipenderà dai risultati della prossima stagione" ha concluso Rossi.