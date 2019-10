Serie B: gli arbitri della 7/a giornata

ROMA, 3 OTT - Le designazioni arbitrali per le partite del campionato di calcio di Serie B, valide per la 7/a giornata, in programma sabato 5 ottobre alle 15: Perugia-Pisa, Ayroldi di Molfetta (domani alle 21); Cosenza-Venezia, Baroni di Firenze; Crotone-Entella, Camplone di Pescara; Livorno-Chievo, Illuzzi di Molfetta; Pordenone-Empoli, Maggioni di Lecco; Spezia-Benevento, Marini di Roma 1; Trapani-Juve Stabia, Sacchi di Macerata (alle 18); Cremonese-Cittadella, Serra di Torino (6/10 alle 15); Salernitana-Frosinone, Ros di Pordenone (6/10 alle 15); Ascoli-Pescara, Aureliano di Bologna (6/10 alle 21).