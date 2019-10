F1: team spagnolo nel circus dal 2021

ROMA, 3 OTT - Fernando Alonso non c'è, ma la F1 è pronta a una nuova presenza made in Spagna con l'ingresso di un team iberico dal 2021, quando arriveranno le nuove regole per il Circus. È in fase di realizzazione un ambizioso progetto che punta a far sbarcare in F1 una scuderia inedita e completamente spagnola, con l'unica probabile eccezione del pilota tedesco Pascal Wehrlein. Il progetto parte dai nomi di Salvatore Gandolfo e Adrian Campos. I due potranno contare sul sostegno finanziario di un gruppo costruito attorno alla Monaco Increase Management SARL (MIM). La nuova scuderia farà affidamento su nomi di esperienza in ruoli chiave, come Peter McCool, che avrà la mansione di dt e Ben Wood, come capo dell'aerodinamica. Per il volante, anche se non ci sono ancora certezze assolute, sono in lizza un numero ristretto di piloti. Oltre a Wehrlein, l'altro nome in pole position è quello dello spagnolo Alex Palou, attualmente terzo nel campionato SuperFormula in Giappone. In corsa anche la stella del karting David Vidales.