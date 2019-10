Sassuolo valuta richiesta rinvio gara

SASSUOLO (MODENA), 3 OTT - Il Sassuolo calcio si è chiuso nel proprio dolore per la scomparsa del suo patron Giorgio Squinzi. Il sito del club neroverde è listato a lutto ed è stata annullata la conferenza stampa prevista oggi dell'allenatore De Zerbi, alla vigilia della gara di anticipo di Brescia prevista per domani sera. Non si esclude la possibilità che il Sassuolo chieda il rinvio della gara stessa. Una notizia che trapela dagli ambienti vicini alla prima squadra ma che per ora non trova conferme ufficiali. In silenzio l'allenatore ma anche tutti i tesserati, dirigenti e calciatori.