Squinzi: minuto silenzio su tutti campi

ROMA, 3 OTT - Per ricordare Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo scomparso ieri, la Figc ha disposto che nel fine settimana venga osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati. "L'intero calcio italiano si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Giorgio Squinzi - ha commentato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina - I tanti messaggi sinceri ispirati alla sua memoria testimoniano come il patron del Sassuolo fosse apprezzato e rispettato per le sue qualità umane prima ancora che per la sua capacità professionali. Il Paese perde un industriale capace e illuminato, mentre il nostro mondo piange un grande appassionato, oltre che un serio e generoso dirigente".