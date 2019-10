Messi titolare,Inter con Sanchez-Lautaro

MILANO, 02 OTT - Lionel Messi è titolare contro l'Inter al Camp Nou. A sorpresa, il talento argentino che sembrava destinato alla panchina perché non al meglio per infortunio, partirà dal primo minuto, al fianco di Suarez e Griezmann. A centrocampo Arthur, Busquets e De Jong, in difesa Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Semedo. L'Inter, senza Lukaku che è rimasto a Milano per un affaticamento, si affida alla coppia d'attacco Sanchez-Lautaro Martinez.