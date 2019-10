Marotta,ce la giocheremo anche con Messi

MILANO, 2 OTT - ''E' un motivo d'orgoglio essere qui. Abbiamo rispetto per questa squadra ma vogliamo giocarcela fino in fondo anche con la presenza di Messi che aggiunge un livello di qualità altissimo'': lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta, a Sky, prima del fischio d'inizio della sfida Barcellona-Inter che vede in campo a sorpresa dal primo minuto il campione argentino. Non ci sarà invece Lukaku, rimasto a Milano per un affaticamento. ''Dispiace perché ormai le partite durano 100 minuti e le alternative dalla panchina sono importanti. Stato fermato precauzionalmente a causa degli impegni ravvicinati perché ha un affaticamento'', spiega Marotta. E tra campo e panchina con la maglia nerazzurra ci saranno ben nove italiani. ''La politica del cambiamento ha portato all'avvicendamento del tecnico a nuovi giocatori e oggi in campo ce ne saranno quattro. E' un esame importante per la loro crescita. Sono convinto che faremo assolutamente una bella gara''.