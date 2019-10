Fonseca "col Wolfsberger gioca Kalinic"

ROMA, 2 OTT - "Il Wolfsberger ha qualità, ho avuto modo di vedere la vittoria per 4-0 contro il Borussia Moenchengladbach e il risultato riflette il valore della squadra. È aggressiva in fase difensiva e temibile in contropiede, ci aspettiamo una gara difficile". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della seconda partita dei giallorossi in Europa League. L'allenatore portoghese non potrà contare sugli infortunati Pellegrini e Mkhitaryan, e terrà a riposo sia Kolarov sia Dzeko: "Hanno bisogno di tirare il fiato. Davanti Kalinic giocherà dall'inizio".