Malagò a Spadafora, 8/11 era possibilità

ROMA, 2 OTT - "Ha ragione il ministro, era una ipotesi che avevo detto in conferenza stampa compatibilmente con le agende. Il ministro non può, troveranno un'altra data le rispettive agende. Se il ministro non è disponibile troveranno un'altra data". È quanto tiene a sottolineare il presidente del Coni Giovanni Malagò a seguito della nota del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha precisato di non sapere "nulla di un incontro con il Presidente del Cio previsto per l'8 novembre", data che aveva ipotizzato come "possibile" lo stesso Malagò poche ore prima al termine della Giunta nazionale. In merito all'ulteriore precisazione di Spadafora, sul fatto che "tra l'altro, immagino e spero - aveva aggiunto il ministro - di incontrarlo in occasione di una delle sue prossime visite in Italia per l'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026", Malagò ha quindi chiarito: "Che io sappia nell'agenda di Bach non è previsto di venire in Italia per lungo tempo".