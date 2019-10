Spadafora, no appuntamenti per mio conto

ROMA, 2 OTT - "Nessuno prende appuntamenti per conto mio: sono un rappresentante del governo italiano": il ministro per le politiche giovanili e per lo sport, Vincenzo Spadafora, torna sulla querelle con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul possibile incontro con il n.1 del Cio, Thomas Bach. "Nessuno mi ha invitato, e semmai mi arrivasse l'invito decido io di rispondere", ha aggiunto Spadafora, entrando ad un convegno dove e' prevista anche la presenza di Malagò.