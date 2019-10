Spadafora, non so di incontro Bach 8/11

(v. 'CONI:MALAGÒ, 8 NOVEMBRE POSSIBILE INCONTRO...' DELLE 13.36) ROMA, 2 OTT - "Ho già avuto il piacere di incontrare il Presidente Bach in occasione dei Mondiali di Atletica leggera a Doha per un veloce scambio di saluti e abbiamo chiesto ai nostri uffici di concordare una data. Non so nulla di un incontro con il Presidente del Cio previsto per l'8 novembre, di cui ho appreso dalle agenzie di stampa, senza considerare che quel giorno ho già impegni precedentemente assunti". Così, in una nota, il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, in merito al possibile incontro con il n.1 del Cio annunciato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della giunta nazionale. "Tra l'altro - aggiunge Spadafora - immagino e spero di incontrarlo in occasione di una delle sue prossime visite in Italia per l'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026".