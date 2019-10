Inter: Zanetti, sfida Barca importante

MILANO, 2 OTT - ''Abbiamo avuto un grande inizio ma la stagione è ancora lunga. Manca tanto. Quella di oggi è una gara importantissima perché ci dirà a che punto siamo'': così il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti. Una partita in cui serve un'impresa per i nerazzurri che devono fare punti dopo la brutta prova con lo Slavia Praga. ''E' una partita sempre importante - continua Zanetti - fra due squadre con grande tradizione e storia. Non ci sono favoriti in partite del genere, fra due grandi squadre e con grandi calciatori in campo. Giocare al Camp Nou è sempre difficile ma abbiamo fiducia in noi''. Il grande dubbio per il match di stasera è la presenza in campo di Lionel Messi, non al meglio per un infortunio: ''Leo lo conosco molto bene e spero che recuperi al meglio la sua condizione. So però anche quando sia difficile affrontarlo, conosciamo bene le sue qualità''.