Champions: De Ligt 'dovevamo vincere'

TORINO, 2 OTT - "Dopo il pari di Madrid con l'Atletico sapevamo di dover vincere con il Bayer Leverkusen. L'abbiamo fatto convincendo e senza subire reti". Tre punti e tanta convinzione in più per la Juventus e per Matthijs de Ligt, sempre più a suo agio al fianco di Bonucci dopo un inizio di stagione di alti e bassi. Vittoria che dà morale in vista del derby d'Italia contro l'Inter di domenica: "Non credo che ci sia una favorita tra noi e i nerazzurri - ha proseguito il giovane centrale olandese - hanno iniziato bene, ma anche noi. Abbiamo pareggiato una partita e vinto tutte le altre. Sarà un grande match e non vedo l'ora di giocarlo".