Champions: Real Madrid-Club Brugge 2-2

ROMA, 1 OTT - Real Madrid e Club Brugge hanno pareggiato 2-2 (0-2) in una partita della 2/a giornata del Girone A di Champions League disputata sul terreno del Santiago Bernabeu. I gol: nel primo tempo doppietta di Emmanuel Bonaventure Dennis per i belgi allenati da Philippe Clement, al 9' e al 39'; nella ripresa Sergio Ramos ha riacceso le speranze degli spagnoli al 10', il brasiliano Casemiro ha fissato il pareggio al 40', di testa, su cross di Tony Kroos. Gli ospiti hanno giocato in 10 uomini dal 38' della ripresa per l'espulsione di Vormer (doppia ammonizione).