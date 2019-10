Vela: gioia Azzurra,Bonadeo "Che finale"

ROMA, 1 OTT - "Sono incredibilmente felice per la squadra. Un ringraziamento va anche a Provezza, con il quale abbiamo condiviso molte fasi di messa punto delle vele, che purtroppo ha disalberato. Sono così triste di lasciare questa squadra, ma l'anno prossimo devo prepararmi per le Olimpiadi". Così il tattico Santiago Lange, oro ai Giochi di Rio - che l'anno prossimo sarà impegnato con i Giochi a Tokio e non potrà essere a bordo di Azzurra - commenta la vittoria nel circuito Tp52 di vela della barca-simbolo dello Yacht club Costa Smeralda. "È stata una bellissima conclusione della stagione nelle acque di casa di Azzurra - aggiunge il commodoro dello YcCS, Riccardo Bonadeo - non potevamo chiedere di meglio. Il team di Azzurra ha mantenuto i nervi saldi in ogni circostanza e dimostrato che la differenza è data dalla regolarità dei piazzamenti nel corso della stagione". La 52 Super Series riprenderà a marzo 2020 con due inedite tappe in Sudafrica, a Cape Town, per fare poi ritorno in Mediterraneo.