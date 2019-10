Basket: Lega A, tavolo su contratto e tv

BOLOGNA, 1 OTT - Un gruppo di lavoro per definire un progetto di sviluppo sui regolamenti e i contratti con atleti e allenatori; sui diritti televisivi e la strategia commerciale al fine di valorizzino il prodotto della Serie A e sull' impiantistica. E' quanto emerso dalla assemblea della Lega Basket di Serie A riunita oggi a Bologna e che ha visto la partecipazione del presidente della Federazione pallacanestro, Giovanni Petrucci. Il presidente federale ha invitato i club a intraprendere iniziative per sviluppare il movimento, sottolineando come solo l'unione e la coesione dei club possano permetterne la piena realizzazione. Alla luce delle parole di Petrucci, le società del basket italiano hanno affermato "come centrale il concetto di mutualità. Questo dovrà essere alla base di un progetto per lo sviluppo del quale è stato definito un gruppo di lavoro che opererà in maniera strutturata" su tematiche regolamentari e standardizzazione dei contratti, diritti televisivi e strategia commerciale e l'impiantistica.