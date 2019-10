MILANO, 1 OTT - "Entrare qui, a San Siro, ha un sapore speciale, vedere il logo dell'Atalanta abbinato a quello della Champions. La squadra è determinata, deve mordere e fare la partita che sappiamo fare. Dobbiamo essere concentrati al 100% in ogni momento della gara". Lo dice il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dalla prima a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. "Per quello che stanno facendo i ragazzi e il nostro allenatore - aggiunge Marino - possiamo dire che siamo una sorta di piccolo Leicester, per questo siamo simpatici a tutti". (ANSA).