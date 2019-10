Champions:Griezmann,Conte che lavoratore

MILANO, 1 OTT - "Non so se l'Inter sia l'avversario più difficile. Ma Conte lavora duramente con le proprie squadre. Ha ottenuto sempre buoni risultati, con la Juve e con l'Italia. Domani sarà una partita difficile in cui dovremo dare il meglio per conquistare i tre punti". Antoine Griezmann, alla vigilia della sfida contro l'Inter, mette in guardia il Barcellona. I nerazzurri non sono un avversario da sottovalutare, anche perché sono tante le assenze tra i blaugrana. "E' sempre più difficile per le assenze, Dembelé e Messi sono infortunati - annuncia il giocatore - non ci siamo tutti e questa è la cosa peggiore. Non possiamo lavorare in allenamento e nelle partite ma bisogna trovare il modo migliore. In fondo abbiamo una buona rosa con ottimi giocatori e sicuro domani troveremo il modo per vincere. Io? mi sento bene ma allo stesso modo mi manca ancora qualcosa. Devo migliorare in campo".