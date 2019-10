Figc: Azzurri un giorno, Azzurri sempre

ROMA, 1 OTT - La Nazionale delle Leggende Azzurre è pronta a debuttare. Lo farà contro la Germania a Fuerth, vicino Norimberga, lunedì 7 ottobre. Prende così vita il progetto inserito nella piattaforma programmatica della Figc targata Gravina: "Il progetto - ha spiegato il n.1 federale - intende promuovere attività agonistiche e di responsabilità sociale, oltre a percorsi educativi nelle scuole, grazie al coinvolgimento di atleti che hanno vestito almeno una volta la maglia della Nazionale: Azzurri per un giorno, Azzurri per sempre. La rappresentativa è pertanto coordinata da un campione del mondo come Antonio Cabrini e auspico che la guida tecnica possa essere affidata a Marcello Lippi". I convocati per la partita del 7 ottobre sono 24: i portieri Amelia e Peruzzi, i difensori Balzaretti, Cannavaro, Grosso, Panucci, Torricelli, Vierchowod, Zaccardo, Zambrotta; i centrocampisti Ambrosini, Conti, Di Livio, Fiore, Gattuso, Giannichedda, Perrotta, Pirlo, Perrotta e Tommasi; gli attaccanti Ravanelli, Schillaci, Totti e Toni.