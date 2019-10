Pallavolo: World Cup,Giappone-Italia 0-3

ROMA, 1 OTT - Esordio amaro per l'Italia alla World Cup di pallavolo. La squadra di Gianlorenzo Blengini, a Fukuoka, è stata sconfitta con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) dal Giappone padrone di casa. Il risultato evidenzia che la giovane squadra azzurra non sia mai stata in grado di ostacolare e contrastare il gioco del Giappone, basato su una grande difesa, ma con interessanti trame offensive supportate da una buona condizione. Oggi si sono messi in evidenza gli attaccanti del Sol Levante, Nishida e Ishikawa, che, oltre ai rispettivi 16 e 19 punti, hanno dato spettacolo. "Non sono soddisfatto del risultato - ha commentato il ct azzurro -. In avvio abbiamo avuto delle difficoltà e non siamo riusciti a giocare una buona pallavolo". Per la sfida d'esordio, Blengini ha scelto Sbertoli in palleggio, Nelli sulla sua diagonale, Piano e Russo coppia di centrali, Lavia e Kooy gli schiacciatori, Balaso libero.