Giochi '32:figlia May,un onore a Firenze

FIRENZE, 1 OTT - "Avere le Olimpiadi all'interno della mia città sarebbe un onore, speriamo bene". Lo ha detto Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, a margine di un evento a Palazzo Vecchio, rispondendo ad una domanda sulle possibilità di una candidatura di Firenze alle Olimpiadi 2032. Di recente Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo agli Europei Under 20. Come obiettivi futuri, ha detto, "spero di migliorare la prossima stagione e continuare a divertirmi. Per ora ci stiamo allenando, è appena iniziata la preparazione invernale".