Klopp: Il Liverpool vuole essere scomodo

ROMA, 1 OTT - "Vogliamo essere l'avversario più scomodo in senso assoluto: per tutti. E non solo in Champions. Siamo una bella squadra e vogliamo migliorare ancora". Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia del match casalingo di Champions contro gli austriaci del Salisburgo, valido per il Girone E (lo stesso del Napoli). "Se Van Dijk è il difensore più forte del mondo? Si, lo è, almeno in questo momento - le parole del tecnico tedesco, in conferenza stampa -. Io, però, sono molto contento di tutti i giocatori a mia disposizione. Il Salisburgo? E' una squadra forte, organizzata, giovane, bisognerà affrontarla con molta attenzione". Klopp ha inoltre ammesso che difficilmente schiererà il portiere Alisson, reduce da un lungo infortunio. "Non giocherà, non vogliamo rischiare, anche se mi hanno detto che sta benone".