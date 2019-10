Tecnico Genk, con Napoli serve gara top

(ANSA) NAPOLI, 1 OTT - "Domani dovremo trovare equilibrio in campo contro il Napoli. Dobbiamo credere i noi stessi e avere la convinzione giusta per fare una grande partita e portare a casa dei punti. Servirà la gara perfetta". Così il tecnico del Genk Felice Mazzù, di origini italiane, lancia la sua squadra nella sfida di domani in Champions League contro il Napoli. Il tecnico sa che la squadra belga non è in un momento positivo. "Contro il Salisburgo - spiega Mazzù - abbiamo giocato bene solo 25' e questo non è possibile in Champions. In campionato abbiamo fatto lo stesso errore, giocando davvero solo un tempo, ma sono convinto che domani sarà un'altra storia". Il tecnico belga sottolinea il valore del Napoli partendo dal suo connazionale Martens: "Dries è un grande giocatore ed è molto intelligente. E poi c'è Koulibaly che è diventato uno dei centrali più forti d'Europa. Dovremo difendere bene contro una squadra come il Napoli che è tra le migliori d'Europa".