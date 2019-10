Milan: Giampaolo allena, niente sfuriata

MILANO, 01 OTT - Nessuna sfuriata, nessuna strigliata. Marco Giampaolo, questa mattina, ha ritrovato il Milan per il primo allenamento dopo il flop contro la Fiorentina e la lunga giornata di ieri in cui la sua posizione è rimasta in bilico ma nella mezz'ora trascorsa negli spogliatoi con la squadra prima della seduta non ha alzato i toni con i giocatori, convinto che farli lavorare con serenità nella settimana verso la gara da dentro o fuori con il Genoa sia il modo migliore per produrre risultati. Il tecnico è arrivato a Milanello due ore prima dell'inizio della seduta, fissata per le 10.30. Presenti il dt Maldini e il ds Massara. Per tutti sguardi tesi e musi lunghi. Assente il Cfo Boban, di rado al seguito della squadra per gli allenamenti. Un'assenza che però oggi pesa più del solito: questa notte infatti il figlio del croato, Rafael, nelle storie di Instagram ha scritto ad un tifoso rossonero che "la rosa del Milan è composta da giocatori di grande qualità" e che "il problema è l'allenatore".