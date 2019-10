Usada squalifica tecnico Salazar 4 anni

(ANSA-AP) - NEW YORK, 1 OTT - L'Usada, l'Agenzia Antidoping statunitense, ha squalificato per 4 anni il tecnico Alberto Salazar per "organizzazione e istigazione al doping" e traffico di testosterone. Il vincitore per tre volte della maratona do New York, divenuto poi un allenatore di successo (tra gli atleti da lui preparati anche gli olimpionici Mo Farah, Galen Rupp e altri top runner) è stato sanzionato al termine di un'indagine di quattro anni, avviata dalle rivelazioni della BBC sulle pratiche svolte al 'Nike Oregon Project'. Insieme al 61enne Salazar, è stato squalificato anche Jeffrey Brown, consulente del centro.