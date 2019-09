Parma-Torino 3-2 nel posticipo

ROMA, 30 SET - Parma-Torino 3-2 (2-2) nel posticipo della 6/a giornata del campionato di Serie A, giocato al 'Tardini'. Queste le reti: nel pt 2' Kulusevksi, 12' Ansaldi, 43' Belotti (rigore), 48' Cornelius; nel st 43' Inglese. Toro in dieci dal 28' pt per l'espulsione di Bremer per somma di ammonizioni. Al 30' pt Sirigu ha parato un rigore di Gervinho. Con questo risultato il Parma raggiunge il Torino a quota 9 punti in classifica.