Gasperini, domani si deve fare risultato

MILANO, 30 SET - "Lo 0-4 di Zagabria ci costringe a fare risultato contro lo Shakhtar Donetsk". L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, chiede ai suoi di rialzare la testa e riscattare la sonora sconfitta di Zagabria nell' esordio assoluto in Champions. "Questa è la gara più importante - aggiunge in conferenza stampa -, può essere decisiva per le prossime. In un girone di sei partite, i margini di errore diventano pochi".