Sala: Fifa, Cardiff paghi 6 mln a Nantes

ROMA, 30 SET - La commissione giocatori della Fifa, che si occupa dello status degli atleti, ha stabilito che il Cardiff debba pagare 6 milioni di euro al Nantes per il trasferimento a gennaio di Emiliano Sala dal club francese a quella gallese. Il giocatore era poi tragicamente scomparso precipitando nella Manica mentre si recava, a bordo di un velivolo noleggiato appositamente, in Gran Bretagna per unirsi alla sua nuova squadra. La Fifa, con una nota, sottolinea che nel decidere ha tenuto conto delle " circostanze specifiche e uniche di questa tragica situazione". Ora le parti, ai quali è già stata notificata la delibera, potranno fare appello al Tas di Losanna, mossa che il Cardiff ha già anticipato di voler fare.