Golf: Chimenti 'Molinari farà sognare'

ROMA, 30 SET - "L'Open d'Italia vanterà grandissimi campioni. Francesco Molinari ci farà vedere cose fenomenali, ne sono sicuro. Con lui ci saranno tanti grandi interpreti della disciplina come Justin Rose e molti altri. Ma l'Italia può contare su altri grandi giocatori come Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Sarà grande spettacolo". Così Franco Chimenti, numero 1 della Federgolf, in occasione della presentazione della 76/a edizione dell'Open d'Italia di golf (10-13 ottobre all'Olgiata GC di Roma, evento principale del progetto Ryder Cup 2022) al Salone d'Onore del Coni. "Avere qui accanto a me una persona straordinaria come Virginia Raggi, sindaca di Roma, è davvero emozionante - aggiunge Chimenti - Nella Capitale sta mettendo d'accordo tutti dimostrandosi sensibile alle migliori iniziative. Spero di vederla all'Open d'Italia e poi alla Ryder Cup 2022, un evento davvero unico. Questa sfida, per molti impensabile, l'ha vinta Roma".