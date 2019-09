Milan: vertice notturno a S.Siro

MILANO, 30 SET - Marco Giampaolo resiste sulla panchina del Milan ma l'atmosfera resta molto cupa: dopo le parole di Maldini ("difendiamo il tecnico, ma il gioco stenta"), nella notte vertice tra l'ex difensore, Boban e Massara a San siro, e a Milano e' segnalata la presenza di Gordon Singer. Il tecnico rossonero oggi pomeriggio, secondo quanto risulta all'Ansa da ambienti Milan, non parteciperà all'evento organizzato per Milano Calcio City per il suo mentore, Giovanni Galeone. Giampaolo infatti è restio a staccarsi dal lavoro, soprattutto in un momento di forte difficoltà come questo, dopo 4 sconfitte in 6 gare e il brutto ko di ieri sera contro la Fiorentina, condito dalla feroce contestazione di San Siro. Sui social Giampaolo è bersaglio di numerose critiche e gli stessi tifosi che pochi mesi fa esaltavano l'arrivo del ''maestro'' di calcio ora lo paragonano a Tabarez e rimpiangono Gattuso.