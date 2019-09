Trentin'argento amaro anche giorno dopo'

ROMA, 30 SET - ''La medaglia d'argento è ancora amara il giorno dopo, come una mela verde che non è ancora diventata rossa''. Così Matteo Trentin ai microfoni di Radio Anch'io il giorno dopo il secondo posto ottenuto ai Mondiali di ciclismo. ''Ci sono state parecchie imperfezioni sul percorso - aggiunge l'azzurro - ci siamo giocati una maglia iridata che purtroppo non è arrivata. Era tanto che non si vedeva un'Italia così determinata, è stato merito di Davide (il ct Cassani, ndr) che è riuscito a creare una squadra così unita''. ''Forse - aggiunge Trentin - l'anno prossimo non sarò della partita perche' sarà un Mondiale per scalatori. Prenoto la rivincita in Belgio tra due anni''.