Udinese: Tudor "vittoria che dà fiducia"

UDINE, 29 SET - "È un successo meritato. Era una partita complicata perché se lavori e non ottieni risultato viene tutto più difficile. L'abbiamo vinta e questo ci dà fiducia". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, guardando tutti i lati positivi della vittoria contro un Bologna a cui "abbiamo concesso poco". L'allenatore ha poi spiegato la scelta di invertire gli esterni sulle fasce, con Larsen a sinistra e Sema a destra, fatta per contenere la qualità di "Orsolini. È importante adattarsi anche un po' sugli avversari. È andata bene. Larsen e Sema hanno fatto bene". Il tecnico si è detto comunque soddisfatto di tutti: "Jajalo ci dà equilibrio, gioco, personalità, ma penso che oggi tutti abbiano fatto bene. In partite come questa serve personalità. Okaka e Nestorovski ce l'hanno". La chiave di volta Tudor l'ha individuata proprio sul fronte offensivo. "Bisogna fare la differenza davanti. È questo che fa vincere le partite. Okaka ha fatto la differenza, ha fatto un bellissimo gol e abbiamo vinto".