Lazio: Immobile gol e pave

ROMA, 29 SET - Pace fatta in casa Lazio. Finisce con l'abbraccio di Ciro Immobile a Simone Inzaghi e virtualmente si chiude anche il caso nato dalla sfuriata dopo la sostituzione con il Parma e l'esclusione a San Siro. "Mi dispiace quello che è successo la scorsa settimana - le parole di Immobile - Per me lui è un fratello maggiore. Non ci sono scusanti per il mio gesto ma ho chiesto perdono in modo sincero". "Se ne è parlato anche troppo - le parole di Inzaghi - alla fine già a Parma con Ciro era stato risolto tutto. Poi si è parlato dell'esclusione di Milano ma io devo pensare a tutti i giocatori. Oggi Ciro ha fatto una grande partita". Tutta la Lazio è stata cattiva al punto giusto sotto porta. Proprio come chiedeva il tecnico: "Sono stati molto bravi i ragazzi - ammette un soddisfatto il tecnico - compatti fin da subito, hanno giocato il nostro solito calcio e sono anche stati cinici, quello che conta davvero. Ora pensiamo a giovedì con il Rennes".