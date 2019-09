Balotelli dedica il gol alla figlia

(ANSA) NAPOLI, 29 SET - "Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio". Lo scrive su Istagram Mario Balotelli pubblicando la sua foto dell'ingresso in campo allo stadio San Paolo per Napoli-Brescia con la piccola Pia, sua figlia, in braccio. Balotelli ha dedicato così a lei il gol contro gli azzurri e si è rivolto anche ai tifosi del Brescia: "Grazie a tutti i tifosi del Brescia - ha scritto - venuti fin qua. La sconfitta fa sempre male ma a testa alta andiamo avanti con voglia e determinazione! Bravi ragazzi!".