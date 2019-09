Serie A: vincono Lazio e Roma

ROMA, 29 SET - Le gare pomeridiane di serie A vedono in luce le due romane: la Roma fa bottino pieno a Lecce con Dzeko dopo un primo tempo svogliato, la Lazio torna al successo largo (4-0) col Genoa dopo il ko con l'Inter con un primo tempo convincente e un Milinkovic Savic sontuoso. Il serbo ha aperto le marcature a inizio gara, Radu ha raddoppiato prima dell'intervallo e nella ripresa sono andati a segno gli attaccanti Caicedo e Immobile. Passo in avanti nelle retrovie dell'Udinese che supera con merito per 1-0 un Bologna poco pratico dopo un inizio promettente.