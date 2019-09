Canoa: due carte olimpiche per l'Italia

ROMA, 29 SET - La canoa regala due carte olimpiche all'Italia in vista di Tokyo 2020. La 18enne Marta Bertoncelli ha centrato l'obiettivo nel C1, chiudendo al 15/o posto la semifinale ai Mondiali in corso a La Seu d'Urgell (110.97), tra le undici Nazioni in grado di ottenere il visto per il Giappone. Giovanni De Gennaro ha invece conquistato la qualificazione nel K1, in virtù del 15/o posto in semifinale, ottenuto in 87.78, permettendo comunque all'Italia di rientrare nel novero dei 18 Paesi qualificati per i Giochi che si disputeranno a luglio 2020. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 137 (70 uomini, 67 donne) in 19 discipline differenti con 5 pass individuali.