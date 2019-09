Inter:Gagliardini,"gruppo c'è ed è sano"

MILANO, 29 SET - "Stiamo costruendo qualcosa di importante. Il gruppo c'è ed è sano. Penso che anche dopo il loro gol non ci siamo sfaldati. Siamo rimasti concentrati, compatti e abbiamo trovato poi il terzo gol. Stiamo facendo tutto quello che il mister ci chiede e penso che finora si sia visto". Roberto Gagliardini analizza la partita di ieri vinta dall'Inter al Marassi in inferiorità numerica. La prossima settimana però c'è un doppio esame che misurerà le ambizioni dell'Inter. "Vogliamo provare a vincere tutte le partite che disputiamo. Adesso ci attende una gara difficilissima a Barcellona - ammette Gagliardini a Sky - ma vogliamo portare a casa dei punti dopo il pareggio all'esordio contro lo Slavia Praga. Prepareremo il match nel migliore dei modi e solo al fischio finale inizieremo a pensare alla Juventus. Messi? Meglio che non ci sia da avversario, ma un campione come lui fa piacere vederlo giocare".