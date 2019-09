Napoli: Maksimovic ko per Genk

NAPOLI, 29 SET - Problemi in difesa per il Napoli in vista della sfida di mercoledì contro il Genk nella seconda giornata di Champions League. Il club azzurro ha reso noto che Nicola Maksimovic si è procurato una sospetta elongazione al bicipite femorale destro e che domani sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Il difensore serbo è uscito alla mezz'ora della ripresa, sostituito da Hysaj. Lieve affaticamento muscolare, invece, per Kostas Manolas, uscito al 20' della ripresa per Luperto. Ancelotti punterà quindi al recupero del greco e sa già che potrà contare su Koulibaly, squalificato per due giornate in campionato ma pronto per il palcoscenico europeo.