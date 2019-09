Ancelotti, sofferto ma sono soddisfatto

ROMA, 29 SET - "Se non la chiudi e poi prendi gol, è chiaro che si soffre. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi c'era caldo e lo sforzo è stato incredibile. Tutto sommato sono soddisfatto". Carlo Ancelotti analizza col sorriso il successo sul Brescia del suo Napoli che dopo un bel primo tempo ha subito il rientro della squadra di Corini. "Nel finale ci siamo messi a cinque a centrocampo per chiudere meglio le fasce" ha sottolineato il tecnico dei partenopei a Sky. Sull'attacco, aggiunge: "Llorente è un calciatore nuovo, Milik ha un fisico simile ma caratteristiche differenti. L'ho scelto perché mi sembrava la partita adatta a lui, ha svolto il suo compito molto bene. Inter-Juve nel prossimo weekend? Sono più preoccupato di Torino-Napoli". Più critico Dries Martens: "Non puoi prendere gol, devi mantenere lo 0 e diventa una partita più facile. Per fortuna non abbiamo preso il secondo. Abbiamo sofferto, ma non si può. Abbiamo corso indietro, invece noi siamo una squadra che deve andare avanti e giocare verso la porta".