Leclerc, strategia? Ne parlerò col team

ROMA, 29 SET - "Il nostro passo è stato abbastanza costante, siamo ancora sul podio ma è un peccato che la squadra non abbia entrambe le macchine al traguardo. Il terzo posto alla fine è stato il massimo che si potesse ottenere". Charles Leclerc non nasconde un po' di delusione per il terzo posto a Sochi. "Dobbiamo migliorare un po' nel passo gara. La strategia per la partenza era che dessi la scia a Vettel per farlo passare, per il resto devo parlare col team per capire quel che è successo...", ha aggiunto il monegasco, che era partito in pole e si è visto scavalcare dal compagno di scuderia.